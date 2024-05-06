نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الحميد بسيوني يعلن تشكيل طلائع الجيش لمباراة المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش عن تشكيلته المختارة لخوض مباراة الفريق أمام المصري بالجولة الحادية والعشرين من الدوري.

وضمت التشكيلة الأساسية كل من محمد شعبان لحراسة المرمى، أحمد زولا ، خالد سطوحي ، عمرو طارق ، أحمد متعب لخط الظهر، فريد شوقي ، علي حمدي، حميد ماو كثلاثي ارتكاز دفاعي لخط الوسط اسلام محارب، يسري وحيد كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد جودين تشيكا.

فيما ضمت قائمة البدلاء عماد السيد، محمد دياب، عبد الرحمن شيكا، أحمد الشيخ، محمد حمدي زكي، كريم طارق، مصطفى الخواجة، أحمد سمير، بول جوليوس.

طارق مجدي حكمًا لمباراة المصري وطلائع الجيش

ويضم طاقم التحكيم كل من طارق مجدي حكمًا للساحة ومعه كل من محمد فاروق وصالح محمد كمساعدين، بالإضافة إلى أحمد ناجي حكمًا رابعًا، فيما يتولى صبحي العمراوي مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميلته يارا عاطف.

موعد مباراة طلائع الجيش والمصري

تنطلق صافرة هذه المباراة في السابعة مساء اليوم الأثنين على ملعب ستاد الجيش برج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وطلائع الجيش

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع الدوري المصري الممتاز.

