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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الإسباني اتخذ قرار نهائي حول موقف لاعبه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم الفريق خلال الموسم المقبل.

برشلونة يحسم مصير نجمه وحقيقة رحيله للدوري السعودي

الجدير بالذكر أن الدوري السعودي يرغب في ضم مهاجم برشلونة وحاولوا التفاوض معه من خلال التواصل مع وكلاء اللاعب لبحث إمكانية ضمه إلى الدوري.

وذكرت صحيفة "mundodeportivo" أن إدارة نادي برشلونة الإسباني قررت الموافقة على رحيل ليفاندوفسكي إلى الدوري السعودي في حال تلقيه عرض مغري.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي برشلونة الأن في حالة دراسة لمستقبل ليفاندوفسكي الذي يتبقى لديه موسم آخر في عقده، وموسم آخر اختياري.

وسقط برشلونة أمام جيرونا، بنتيجة (4-2)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإسباني.

وبهذه النتيجة، احتل فريق برشلونة المركز الثالث في ترتيب الدوري، ليمنح غريمه التقليدي ريال مدريد لقب الدوري الإسباني للمرة الـ 36 في تاريخه.

