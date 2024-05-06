نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. ريال مدريد يرفض الاحتفال بلقب الدوري الإسباني أمام غرناطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترفض إدارة نادي ريال مدريد، برئاسة فلورنتينو بيريز، الاحتفال بلقب الدوري الإسباني في مواجهة غرناطة، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

وحسم فريق ريال مدريد، لقب الدوري الإسباني بشكل رسمي عقب فوزه الأخير أمام قادش بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الـ34 من المسابقة.

ريال مدريد يرفض الاحتفال بالليجا أمام غرناطة

ينوي الاتحاد الإسباني لكرة القدم، تسليم ريال مدريد لقب الدوري في مباراة غرناطة القادمة، وهو ما يرفضه النادي الملكي.

وحسب ما أوردته صحيفة “ماركا” الإسبانية فإن ريال مدريد يُريد تأجيل تتويجه بلقب الدوري ليكون ذلك خلال مباراة الفريق على أرضه أمام ألافيس، يوم 14 مايو.

ويرى مسؤولو نادي ريال مدريد، أنه ليس مناسبًا أن يستلم الفريق الملكي كأس الدوري الإسباني في المباراة القادمة، احترامًا للاعبي غرناطة المهددين بالهبوط.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه نادي ريال مدريد لا يريد رفع كأس الدوري الإسباني، في الوقت الذي يتأكد فيه هبوط غرناطة، حال الخسارة.

ويحتل فريق غرناطة، المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، وفي حال الخسارة من ريال مدريد، فسوف يرافق ألميريا للدرجة الثانية.