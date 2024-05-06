نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20 لاعبًا في قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الأهلي بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن طارق العشرى المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندري، عن التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة الأهلي المقرر لها فى السابعة مساء غدًا الثلاثاء، على ستاد القاهرة.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الأهلي، على النحو التالي:

(المهدى سليمان، عمر صلاح، هشام صلاح، مصطفى ابراهيم، إسلام أبوسليمه، كريم الديب، شريف رضا، محمود شبانه، سيف تقا، خالد الغندور، مورو ساليفو، عمر الوحش، ناصر ناصر، عمرو صالح، أحمد عادل ميسى، عبد الغنى محمد، أحمد عيد، بيكالى اوبامى، بنجامين بواتنج، مابولولو.

ويلتقي الاتحاد السكندري بنظيره الأهلي، في مباراة مؤجلة من الأسبوع التاسع لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الاتحاد السكندري، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة بينما يتواجد الأهلي بالمركز العاشر بـ27 نقطة.