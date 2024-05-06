نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي أمام الهلال في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ماتياس يايسله المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي أهلي جدة تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة الهلال ضمن الجولة 30 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

تشكيل الأهلي أمام الهلال في دوري روشن السعودي

وجاء تشكيل الأهلي المختار لمواجهة الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: عبدالله العمار، عبدالباسط هندي، ميريج ديميرال، روجيرو إيبانز

خط الوسط: فرانك كيسيه، زياد الجهني

وأمامهم: رياض محرز، روبيرتو فيرمينو، آلان ماكسيمان.

وفي الهجوم: فراس البريكان.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

عبد الرحمن الصانبي، بسام الحريجي، علي الاسمري، محمد المجحد، سميحان النابت، فهد الرشيدي، عبد الكريم دراسي، ريان حمد، سعد بالعبيد.

يواجه نادي الأهلي نظيره الهلال، ضمن مباريات الجولة 30 من مسابقة دوري روشن للمحترفين، والتي من المقرر أن تقام على أرضية ملعب ستاد مدينة الملك عبدالله.

ويغيب عن الأهلي في لقاء اليوم، جابري فيجا، علي مجرشي، هيثم عسيري، وعبد الله عطيف لداعي الإصابة.

ويدخل الأهلي لقاء اليوم وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن، برصيد 55 نقطة، بينما يتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 83 نقطة.

