نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مصدر من دريمز يكشف لـ "دوت الخليج" مفاجأة حول مفاوضات الأهلي لضم عبدالعزيز عيسى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداولت في الفترة الأخيرة العديد من الأنباء عن اقترب الموهبة الغانية عبد العزيز، نجم فريق دريمز، من الانتقال إلى صفوف أحد الأندية داخل الدوري المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ولفت صاحب الـ18 عامًا، أنظار كبار الدوري المصري، بعد ظهوره بمستوى فني رائع خلال مواجهة نادي الزمالك، في نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الأهلي لم يتفاوض بشكل رسمي لضم عبدالعزيز عيسى

وأكد مصدر مقرب من نادي دريمز الغاني في تصريحات خاصة لـ “دوت الخليج الرياضي” أن النادي الأهلي لم يدخل في أي مفاوضات رسمية أو عن طريق وكلاء لضم عبدالعزيز عيسى في الميركاتو الصيفي القادم.

وتابع المصدر: "عبدالعزيز عيسى ليس قريبًا من الدوري المصري كما يقال، ولا توجد أي عروض رسمية حتى الآن للتعاقد معه".

عبدالعزيز عيسى

على جانب آخر، يستعد الفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي لخوض مواجهة الذهاب في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام نظيره الترجي التونسي، مساء يوم الثامن عشر من شهر مايو الجاري، على ملعب رادس.