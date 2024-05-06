نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي مدينة نصر بقيادة إبراهيم سعيد يطلب مواجهة الزمالك وديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



طلب نادي مدينة نصر الذي يشارك فى القسم الثالث بقيادة إبراهيم سعيد مواجهة نادي الزمالك وديًا خلال الفترة المقبلة، من أجل أن يكون هناك خبرات مكتسبة للاعبي الفريق، بعد تولي المهمة خلال الفترة الأخيرة.

نادي مدينة نصر بقيادة إبراهيم سعيد يطلب مواجهة الزمالك وديًا

وقام ابراهيم سعيد بتوجيه طلب لرئيس نادي مدينة نصر محمد فاروق، بطلبه مواجهة نادي الزمالك بشكل ودي خلال الفترة المقبلة وعقب انتهاء نادي الزمالك من مشاركته الأفريقية بجانب ضغط المباريات، وأن يكون هناك وقت خلال الفترة المقبلة لإقامة المباراة الودية.



وتولى إبراهيم سعيد نجم الأهلى والزمالك مهمة تدريب فريق نادى مدينة نصر، الذى يشارك بدورى الدرجة الثالثة، ليعود إبراهيم للعمل الفنى من جديد، بعدما سبق له العمل فى العديد من الأندية أخرها المجد السكندرى وجولدى

