نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى فتحي رجل مباراة فيوتشر وبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختير مصطفى فتحي لاعب نادي بيراميدز أفضل لاعب في مباراة فيوتشر في بطولة الدوري الممتاز.

وحقق بيراميدز فوزا غاليا على فيوتشر بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي في الجولة ٢١ من بطولة الدوري.

وقدم اللاعب مباراة غاية في القوة وساعد الفريق في تحقيق الفوز والثلاث نقاط والتي حافظ بها على صدارة الدوري بعدما رفع رصيده إلى ٤١ نقطة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد بيراميدز عند النقطة 41، يحتل بها صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، في حين يظل فيوتشر في المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة.

