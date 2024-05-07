نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة طلائع الجيش تشهد المشاركة الأولى للناشئ أحمد شرف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق طلائع الجيش والتي أقيمت مساء اليوم الاثنين على ستاد الجيش ببرج العرب وانتهت بفوز النسور الخضر بهدفين للاشئ، المشاركة الرسمية الأولى للناشئ أحمد أبو الفتح شرف لاعب فريق الشباب تحت 19 عامًا بالمصري والذي يشغل رأس الحربة.

كان اللاعب أحمد شرف قد تم تصعيده للفريق الأول قبل نحو أسبوعين وذلك بعد التنسيق الذي تم في هذا الشأن بين علي ماهر المدير الفني للفريق عباس نور الدين المدير الفني لقطاع الناشئين.

شارك اللاعب في المباراة الودية للفريق الأول أمام فريق الطيران والتي انتهت بفوز المصري بهدفين للاشئ وكان شرف هو محرز الهدف الثاني في المباراة ليقرر علي ماهر استمراره في تدريبات الفريق الأول قبل أن يمنحه فرصة المشاركة الرسمية الأولى علمًا بأن اللاعب من مواليد الرابع من أغسطس من العام 2005.

يستعد الفريق البورسعيدي لمواجهة نظيره فريق بيراميدز يوم السبت المقبل بالجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.

