نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريستال بالاس يضرب مانشستر يونايتد برباعية نظيفة في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح كريستال بالاس في خطف ثلاث نقاط ثمينة من مانشستر يونايتد بالفوز عليه برباعية نظيفة وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.



وبهذه النتيجة، تراجع مانشستر يونايتد إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 54 نقطة بينما ظل كريستال بالاس في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة.



بدأت المباراة بهجمات خطيرة وشرسة من جانب لاعبي كريستال بالاس حتى تمكنوا من تسجيل الهدف في الدقيقة 12 من عمر اللقاء عن طريق مايكل أوليس الذي راوغ مدافعي مانشستر يونايتد وأطلق تسديدة صاروخية سكنت شباك الزاوية اليمنى لمرمى أونانا حارس اليونايتد.



واصل لاعبو كريستال بالاس شن هجماتهم على مرمى الشياطين الحمر حتى تمكنوا من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 40 عندما مرر كريس ريتشاردز لاعب كريستال بالاس تمريرة سحرية لزميله جين فيليب ماتيتا الذي اقتحم منطقة جزاء الشياطين الحمر واطلق تسدسدة صاروخية استقرت في سقف مرمى المان يونايتد لينتهي الشوط الأول بتقدم كريستال بالاس بهدفين نظيفين.



وفي الشوط الثاني، واصل لاعبو كريستال بالاس اكتساحهم لمانشستر يونايتد وتمكنوا من تسجيل هدفين آخرين في الشوط الثاني.



جاء الهدف الثالث لكريستال بالاس في الدقيقة 58 عندما تصدى مايكل أوليس نجم كريستال بالاس لركلة ركنية استلمها زميله ايريك ميتشيل ببراعة داخل منطقة الجزاء وسجلها في مرمى الشياطين الحمر.



وفي الدقيقة 66، تسلم مايكل أوليس نجم كريستال بالاس والمباراة تمريرة سحرية من زميله دانييل مونوز وسدد تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء لتسكن الكرة شباك مانشستر يونايتد وتعلن عن الهدف الرابع.



حاول لاعبو كريستال بالاس زيادة غلة الأهداف وسط آداء متخاذل من لاعبي مانشستر يونايتد ولكن انتهت المباراة بتفوق كريستال بالاس برباعية نظيفة.