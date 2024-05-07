نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هجوم ناري من الزمالك ضد التحكيم بسبب مباراة سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علَقَ أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، على الهزيمة أمام سموحة مساء أمس الأحد ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الممتاز، بهدف نظيف.

وأصدر الزمالك بيانًا منذ قليل للاعتراض بشكل رسمي على الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها الفريق الأول لكرة القدم أمام سموحة أمس.

تصريحات أحمد سالم

وقال سالم خلال تصريحات تلفزيونية: الزمالك تعرض لظلم تحكيمي أمام سموحة، وظهر ذلك في أكثر من لعبة، وأبرزها ركلة الجزاء الغير محتسبة لأحمد حمدي، بالإضافة إلى العديد من اللعبات الأخرى.

وأضاف: الأخطاء التحكيمية ضد الزمالك أصبحت متكررة في المباريات الأخيرة، وهو أمر غير مقبول ويهدر مجهود الجهاز الفني واللاعبين، خاصًة في ظل ضغط المباريات وصعوبة المنافسة بين جميع الأندية، وهو ما يتطلب ضرورة توافر العدالة التحكيمية بين الجميع.