نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الشامي يكشف تفاصيل مثيرة في بداية مسيرته الكروية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف محمد الشامي نجم نادي المصري البورسعيدي، عن قصة مثيرة وطريفة في مسيرته الكروية، قبل الوصول إلى الدوري الممتاز.

وقال محمد الشامي في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" مع كريم حسن شحاتة: "بدأت بلعب كرة القدم في الشارع، ثم انتقلت إلى أكاديمية شربين وأنا في سن 13 عاما".

وتابع: "واجهت صعوبات بالطبع بسبب ظروف السفر من بلد لبلد وأنا في سن صغير، وفي أحد المباريات الودية ضد طلخا، وأعجبت سيد دبور مدرب الفريق وحاول التوقيع معي ولكن مدربي رفض".

وأضاف: "مدرب طلخا انتظرني في موقف المواصلات، وقال لي أنني يجب أن ألعب في نادي وليس أكاديمية وبالفعل انضممت إلى طلخا مقابل 80 ألف جنيه".

وأكمل: "في أحد المباريات الودية مع طلخا ضد إنبي، رأني كابتن إمام محمدين وقام بالتوقيع معي ولعبت في الأكاديمية بالنادي".

وأتم: "ظللت في أكاديمية إنبي إلى أن جاء علاء عبد العال، وقام بتصعيدي للفريق الأول، ولكن الأمور لم تسير معي بشكل جيد عقب رحيله، وخرجت للمصري معارا في 2016".