نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المدير الفني لطائرة الزمالك: كان لدي الثقة بقدرات اللاعبات الفنية في تحقيق لقب بطولة إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد فتحي المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، أنه لم يتردد لحظة في قبولة مهمة تدريب الفريق، وقبل أيام قليلة من إنطلاق منافسات بطولة إفريقيا للأندية.



وقال أحمد فتحي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملوك الصالات" عبر شاشة قناة نادي الزمالك: "الفريق يمتلك لاعبات على أعلى مستوى، وحقق نتائج ممتازة في الموسم الماضي".



وأضاف: "الفريق عانى من غياب التوفيق في بداية الموسم الحالي، مما أدى إلى خسارة لقبي الدوري وكأس مصر".



وأكمل: "مسؤولو الزمالك تحدثوا معي للعودة لتدريب الفريق بعد انتهاء فريق سبورتنج من خوض مبارياته في بطولة الدوري".



وأضاف: "لم أتردد في قبول المهمة، وطالبت من مسؤولي الزمالك، التحدث مع مجلس إدارة سبورتنج وحسم المفاوضات معهم".



وتابع: " الفريق يمتلك عناصر ممتازة، وكان لدي إصرار وعزيمة في عودة الفريق لمكانته الطبيعية من جديد وإعتلاء منصات التتويج".



واختتم: "تمسكت بالمشاركة في بطولة إفريقيا، وطالبت من مجلس الإدارة ذلك، وكان لدي الثقة في قدرات اللاعبات الفنية في تحقيق لقب البطولة".