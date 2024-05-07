الرياضة

ميلكا لوبيسكا دا سيلفا: بعد خسارة الدوري والكأس أصبح لدينا حماس أكبر للتتويج ببطولة إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة -  

 

أعربت ميلكا لوبيسكا دا سيلفا، محترفة الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، عن سعادتها بحصد لقب بطولة إفريقيا للاندية للعام الثاني على التوالي.


وقالت "ميلكا" في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملوك الصالات" عبر شاشة قناة الزمالك: "بعد خسارة لقبي الدوري والكأس، أصبح لدينا حماس أكبر لتقديم أفضل أداء والتتويج ببطولة إفريقيا".


وأضافت: "سعيدة بتواجدي داخل نادي الزمالك، وأسعى لتقديم أقصى جهد لدي من أجل حصد البطولات وإسعاد جماهيرنا التي تساندنا".


وتابعت: "وجود كابتن أحمد فتحي منحنا الحماس لتقديم أفضل ما لدينا، وهو ما ظهر خلال مباريات بطولة إفريقيا".


والجدير بالذكر، أن الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، توج بلقب بطولة إفريقيا للأندية للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه على بنتيجة 3- 2 في النهائي، ليتأهل إلى نهائيات كأس العالم للأندية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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