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أحمد جودة - القاهرة - في سابقة تعد الأولى في تاريخ بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ارتدى الحكم جاريد جيليت، كاميرا خلال مباراة كريستال بالاس وضيفه مانشستر يونايتد، التي انتهت بفوز أصحاب الأرض (4-0) أمس الإثنين.

في حدث تاريخي.. "كاميرا الحكم" تقتحم الدوري الإنجليزي

وذكرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، أنَّ لقطات الكاميرا لم يتم بثها على الهواء مباشرة، لكن من المقرر أن تشكل جزءًا من برنامج سيتم عرضه في وقت لاحق من العام، الذي من المأمول أن "يقدم مزيدًا من المعرفة والتعليم حول متطلبات التحكيم" في المستوى الأعلى.

ووضع جيليت جهازًا مثبتًا على الرأس مدمجًا في نظام اتصالات الحكم المعتادة، وتمت الموافقة على استخدام الكاميرا لمرة واحدة من قبل مشرعي اللعبة، ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب"، بالإضافة لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك لجنة حكام المسابقة، والناديين المعنيين.

وكتبت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان: "نود أن نشكر كريستال بالاس ومانشستر يونايتد على دعمهما لهذا المشروع".

كان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أعلن العام الماضي، أنه سيجري تجربة استخدام كاميرات على الحكام في دوريات الهواة في إنجلترا في محاولة للتأكد مما إذا كانت التكنولوجيا يمكن أن تساعد في "تحسين سلوك المشاركين واحترامهم تجاه الحكام".

كما استخدم الدوري الألماني "كاميرا الحكم" لأول مرة خلال لقاء آينتراخت فرانكفورت وضيفه فولفسبورج، الذي انتهى بالتعادل (2-2) في شباط/فبراير الماضي.