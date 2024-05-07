نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يفقد بلاتي توريه في مواجهة المصري ويستعيد رمضان والشيبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يفقد فريق نادي بيراميدز جهود لاعب الوسط البوركيني الدولي بلاتي توريه في مواجهة المصري في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على المصري في السابعة من مساء السبت المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار الجولة 22 من بطولة الدوري.

وحصل بلاتي توريه على بطاقة صفراء في اللقاء الأخير أمام فيوتشر وهو الثالث للاعب يغيب بسببه عن اللقاء المقبل.

وفي المقابل، يعود الثنائي رمضان صبحي والمغربي محمد الشيبي لدعم صفوف الفريق بعد انتهاء إيقافهما في لقاء فيوتشر الأخير.