نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يحدد موعدًا لمباراة المصري مع جمهورية شبين بدور الـ 32 لبطولة كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد مباريات دور ال 32 من بطولة كأس مصر للموسم الكروي 2024/2023.

هذا وقد تحددت الساعة الخامسة عصر يوم الخميس الموافق الثلاثين من مايو الجاري موعدًا لانطلاق مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مع نظيره فريق جمهورية شبين - أحد أندية دوري المحترفين- وهي المباراة المقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب.



وفي سياق أخر، هنأ مجلس إدارة النادي المصري، كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي، باختياره ضمن قائمة مجلة فوربس الأمريكية لأقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط لعام 2024، كواحد ضمن تسعة مصريين فقط في القائمة التي تشمل أقوي 100 شخصية تأثيرا في مجال السياحة والسفر بالشرق الأوسط.

كانت مجلة فوربس والتي تعد واحدة من كُبريات المجلات المتخصصة في مجال الاقتصاد والمال، قد نشرت في نسختها المخصصة للشرق الأوسط تقريرًا مطولًا عن الشخصيات الأكثر تأثيرًا في مجال السياحة والسفر بالشرق الأوسط.

وجاء هذا الاختيار لتلك الشخصيات بناء على مجموعة من المعايير وفي مقدمتها حجم أعمال الشركة، بما فيها عدد الفنادق، والغرف، والركاب، والزوار، والإيرادات، وقيم الاستثمارات والأصول، وحجم الأسطول، وغيرها وكذلك ملكية الشركة والأصول، والمناصب التي يتولاها القائد، والخبرة المهنية، قوة تأثير قائد الأعمال، بالإضافة إلى الإنجازات الأخرى.

هذا وقد اختارت المجلة كامل أبو علي ليتم وضع صورته في البوستر الخاص بالتقرير والذي ضم ستة شخصيات فقط.