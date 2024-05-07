نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة الوحدة والنصر في دوري أدنوك للمحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة فوزا صعبا بهدف دون مقابل أمام نظيره فريق النصر في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد آل نهيان ضمن منافسات الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين.

ملخص أهداف مباراة الوحدة والنصر

وسجل عمر خربين الهدف الأول للوحدة في الدقيقة 70 صنعه له زليمخان باكيف وانتهت المباراة بنتيجة 1/0.

ترتيب الوحدة والنصر

ويحتل الوحدة المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 38 نقطة بعد تحقيق 11 فوز وتعادل بخمسة وخسر 6 بينما يأتي نظيره النصر في المركز الخامس برصيد 35 نقطة حيث فاز خلال 10 مباريات وتعادل بخمسة وهزم بسبعة.

