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أحمد جودة - القاهرة - أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن قرار محمد معروف حكم لقاء الأهلي والاتحاد السكندري باحتساب ركلتي جزاء لصالح عمر كمال عبد الواحد وكريم فؤاد ثنائي الفريق الأحمر صحيح.

جريشة: ركلتي جزاء الأهلي ضد الاتحاد صحيحتين

وقال جريشة عبر بوكس تو بوكس: "الحكم اتخذ قرارات صحيحة في احتساب ركلتين جزاء لصالح الأهلي، وتركيز محمد معروف كان رائعا في اللقاء، وظهر ذلك أيضا في طرد مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري بعد لعبة عنيفة مع رامي ربيعة".

وأضاف: "لعبة مابولولو كانت عنيفة جدًا والحكم كان قراره سليم بطرده، وفقا للقانون، كان يجب إشهار البطاقة الحمراء مباشرة لمهاجم الاتحاد السكندري، وانتظار تأكيد الفار شئ طبيعي".

وأشار إلى أن معروف قدم مستوى جيد خلال لقاء الأهلي والاتحاد السكندري.