نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: أخطاء العشري وراء الخسارة الكبيرة للاتحاد أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن أخطاء طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، ساهمت في انتصار الأهلي الكبير بأربعة أهداف مقابل هدف.

تصريحات محمد شبانة بعد خسارة الاتحاد

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "طارق العشري بدأ لقاء الأهلي بشكل خاطئ، خصوصا أنه أراد لعب مباراة مفتوحة، والأحمر كان الأفضل وسيطر على اللقاء وسجل 3 أهداف في الشوط الأول".

وأضاف: "عمر كمال عبدالواحد لاعب رائع وجوكر، وسجل هدفا رائعا في شباك الاتحاد السكندري من تسديدة قوية، كما سجل رضا سليم هدفا للأهلي من خارج منطقة الجزاء.. واختتم كهربا الرباعية بركلة جزاء".

وواصل: "الفوز كان هاما للأهلي، في ظل الصراع بين الأندية في الدور الأول على المشاركة في بطولات إفريقيا، وسعيد جدا بمشاركة كريستو مع الفريق، وكذلك محمود متولي الذي لعب على حساب محمد عبدالمنعم قبل نهاية اللقاء".