نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب رئيس المصري: مش هنفرط في بالمشاركة الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري، أن المصري هو الأحق في المشاركة ببطولة الكونفدرالية الإفريقية وفقا للائحة رابطة الأندية التى تنصف المصري.

تصريحات نائب رئيس النادي المصري

وعن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بإيقاف القيد لنادي المصري بسبب اللاعب رامي البدوي المصري أكد رجب عبدالقادر في تصريحاته ( لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة) أن اللاعب لم يشارك في مباراة واحدة مع المصري وقرار فيفا بإيقاف القيد نتيجة أخطاء إدارية سابقة".

وتابع:" هذه الأخطاء قبل أن يتولى المجلس الحالي برئاسة كامل أبو علي".

وواصل: "المجلس يبذل أقصى ما لديه لحل الأزمة".

على جانب أخر، لم تحسم حتى الآن أزمة الأندية التي لها الحق بالمشاركة في البطولات القارية في الموسم القادم، وهل سيتم اعتماد ترتيب الدور الأول أم بعد نهاية المسابقة".