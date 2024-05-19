نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوال الزغبي تطرح أغنية "من باريس".. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الفنانة نوال الزغبي، منذ قليل أغنية جديدة بعنوان "من باريس" علر تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.





تفاصيل أغنية من باريس

والأغنية من كلمات خالد فرناس الحان ياسر نور، وتوزيع عمر عبدالفتاح، وميكس وماسترينغ ماهر صلاح.

كلمات أغنية من باريس





من حلاه العقل طاير

قلبا يشبه قلبي صاير

يدلل حقا يآمر لي حياتي كلها





من باريس عطره يجيلا

كل شي فيه مافي مثيلا

وسامة وجهه كفيله تَبهِر العالم لها





حبيبي سوى بلبلا

زينه صاير مشكلا

وانا جايا احلها قولولا جالك الطبيب





انت عيونك سحرها

وانا حيل أحبها

مفتون بعشقها انت ياعمري رهيب





بكل مكان ليه معجباته

من جماله ومن حلاته

جنن الناس بصفاته..اه يا ويلي من هواه

مشيته كلها هيبه

عيونه مره يا ناس غريبه

تسحر القلب وتصيبه من اول لحظه لقا





أحدث أعمال نوال الزغبي

ومن ناحية اخري، تستعد نوال الزغبي، لطرح أغنيتين، الأغنية المصرية تحمل عنوان “قصر الشوق”، من كلمات فهد الزاهد، وخالد ڤرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، أما الأغنية الخليجية تحمل عنوان “القدر والشوق”، من كلمات فهد الزاهد أيضا وخالد ڤرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع محمد عباس.

آخر أغنية طرحتها نوال الزغبي

حققت أغنية “فخامة معاليك”، للفنانة اللبنانية نوال الزغبي، نسب مشاهدة مرتفعة، بلغت 17 مليون مشاهدة، وذلك بعد أسبوعين فقط منطرحها عبر قناتها الرسمية على موقع التواصل “يوتيوب”.

كلمات أغنية فخامة معاليك

فخامة معاليك تخليني أجيك

وبروحي انا افديك يا عالمي وكوني

تراني ما أخليك لا نهائي حبي ليك

بلا حدودٍ أغليك يا حبي الجنوني

فخامة معاليك تخليني أجيك

وبروحي انا افديك يا عالمي وكوني

تراني ما أخليك لا نهائي حبي ليك

بلا حدودٍ أغليك يا حبي الجنوني

غيرا غيرا مابي غيرا