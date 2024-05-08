عاجل.. كولر يستقر على حارس الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، على حارس مرمى الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.

كولر يستقر على حارس الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

ووفقًا لمصادر مقربة من الجهاز الفني فإن كولر استقر بنسبة 99% على اختيار مصطفى شوبير لحراسة مرمى الفريق في نهائي دوري الأبطال، بفضل تألقه في المباريات الأخيرة.

ارتفعت فرص شوبير ليكون الحارس الأساسي مقارنةً بالقائد محمد الشناوي، رغم تعافيه من الإصابة وعودته للتدريبات. غير أن غياب الشناوي عن المباريات لفترة طويلة قلل من حظوظه، رغم خبراته الكبيرة.

يُذكر أن شوبير كان الحارس الأساسي في ذهاب نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد المغربي، بينما شارك الشناوي في الإياب بعد تعافيه من الإصابة. فاز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه (3-2) في مجموع المباراتين.

وكان الأهلي قد فاز (4-1) على الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الثلاثاء ضمن منافسات الدوري الممتاز.