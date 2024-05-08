نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة كلوب بروج ضد فيورنتينا في دوري المؤتمر الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق فيورنتينا من أجل مواجهة نظيره كلوب بروة وذلك ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وانتهت نتيجة الذهاب بفوز الفريق الإيطالي بثلاثية مقابل هدفين على حساب كلوب بروج، ليدخل المباراة بأفضلية نسبية.

ويحتاج فيورنتينا للتعادل السلبي أو الإيجابي من اجل الفوز والتأهل للنهائي.

موعد مباراة كلوب بروج وفيورنتينا في دوري المؤتمر

تنطلق المباراة في تمام الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية السعودية.

القنوات مباراة كلوب بروج وفيورنتينا في دوري المؤتمر

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.