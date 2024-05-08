نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8-5-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض "دوت الخليج الرياضي" مباريات اليوم الأحد 8-5-2024 التي تشهد مباريات قوية أبرزها مواجهة ريال مدريد أمام بايرن ميون في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات اليوم

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد × بايرن ميونخ في تمام العاشرة مساءً عبر قناة beIN Sports HD 2 بتعليق حسن العيدروسي وbeIN Sports HD 1 بتعليق حفيظ دراجي

دوري المؤتمر الأوروبي

كلوب بروج البلجيكي أمام فيرونتينا في تمام الثامنة الإ ربع مساءً وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3، بتعليق صوتي محمد بركات.

دوري الدرجة الثانية (المحترفين)

تقام جميع مباريات اليوم بدوري الدرجة الثانية للمحترفين في تمام الرابعة والنصف عصرًا

حرس الحدود × القناة

وادي دجلة × راية الرياضي

لافيينا × طنطا

بروكسي × غزل المحلة

بترول أسيوط × النصر للتعدين

أبو قير للأسمدة × نادي وي

مكادي × النجوم

دوري السوبر المصري | كرة سلة

الأهلي يستضيف نظيره الزمالك في تمام التاسعة مساءً، على الصالة الرياضية ببرج العرب