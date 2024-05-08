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أحمد جودة - القاهرة -

عقد الدكتور مصطفى عزام رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب اجتماعا مع رؤساء الأجهزة الفنية للألعاب الرياضية المختلفة في حضور الكابتن أيمن صلاح نائب رئيس المجموعة.

سيتي كلوب يضع اللمسات النهائية لمبادرة " ابني بطل " استعدادا لانطلاقها الصيف الحالي

ركز الاجتماع على الانتهاء من الأعمال التجهيزية لمبادرة " ابني بطل" استعدادًا لانطلاقها الصيف الحالي في جميع فروع سيتي كلوب المنتشرة بأنحاء الجمهورية.

وتعتمد المبادرة على فتح المجال الرياضي أمام الناشئين الجدد لمعايشة جميع اللعبات من خلال معسكر صيفي يمارس خلاله كافة الألعاب، ويتم توجيهه إلى ممارسة اللعبة التي من الممكن أن يحقق نجاح بها مستقبلًا.

وأكد الدكتور مصطفى عزام رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب أن مبادرة " ابني بطل " تأتي ضمن استراتيجية سيتي كلوب الساعية لبناء جيل جديد من الرياضيين في مرحلة النشء لجميع الألعاب وفي كل أنحاء الجمهورية لتكون قاعدة حقيقية للمنتخبات الوطنية مستقبلًا.

ووجه عزام باستمرار مجموعة سيتي كلوب في سياستها بالتعاقد مع نجوم اللعبات المختلفة باعتبارها شخصيات ملهمة للنشء في جميع أنحاء الجمهورية مما ييسر تطبيق استراتيجية النادي ومبادرة " ابني بطل ".

حضر الاجتماع عدد كبير من نجوم الرياضة المصرية الذين يتولون رئاسة الأجهزة الفنية في سيتي كلوب أمثال: باسل الغرباوي ( الجودو ) ومهند مجدي ( الكاراتيه) وحسام غريب وأحمد العطار ( كرة اليد ) وطارق خيري ( كرة السلة) وشريف نصيف ( التنس ) شادي حفني ( الخماسي الحديث) ومحمد مسعد نائب رئيس جهاز السباحة.

كما حضر الاجتماع فريق عمل النشاط الرياضي بمجموعة أندية سيتي كلوب بقيادة محمد مصطفى نائب رئيس قطاع النشاط الرياضي.