ميدو يكشف مفاجأة بشأن شيكابالا حال التتويج بالكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو عن أهمية بطولة كأس الكونفدرالية لـ قائد الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، مؤكدًا على أنها تُعد البطولة الأهم للنادي خلال السنوات الأخيرة.

ميدو: شيكابالا سيكون الأكثر تتويجًا بالبطولات في الزمالك إذا حقق الكونفدرالية

قال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور":شيكابالا هو أكثر لاعب في الجيل الحالي يرغب في التتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية".

وأكمل: "التتويج بالبطولة سيجعل شيكابالا هو اللاعب الأكثر تتويجًا للبطولات في في تاريخ الزمالك".

وتابع: "والزمالك في حاجة للتتويج بكأس الكونفدرالية، فتلك البطولة مهمة للغاية لأجل المرحلة القادمة".

وأردف: "الكرة لا تعرف أي شئ عن التاريخ، ما تعرفه كرة القدم هو الأخلاص والجهد، وقد تكون تلك البطولة هي الأهم في السنوات الأخيرة، نظرًا لأهميتها وتوقيتها، وستعطي دعم كبير لهذا الجيل ولجوميز، وتستطيع البناء عليها خلال الفترة القادمة".

ومن المقرر أن تقام مواجهة الذهاب بين الزمالك ونهضة بركان يوم 12 مايو في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة فيما تقام مباراة العودة يوم الأحد 19 مايو على ستاد القاهرة الدولي.