نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي القادمة أمام بلدية المحلة في الدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لمواجهة محلية أخيرة قبل خوض النهائي الأفريقي، وذلك أمام بلدية المحلة وذلك ضمن منافسات الجولة الثاني والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويحتل الأهلي المركز السابع برصيد 30 نقطة من 14 نقطة، حقق الانتصار في 9 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وهزم في مباراتين.

بينما على الجانب الاخر يحتل بلدية المحلة المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة، من 20 مباراة حقق الفوز في خمس مباريات وتعادل في 4 وهزم في 11 مباراة.

موعد مباراة بلدية المحلة والأهلي في الدوري

وتنطلق المباراة السبت المقبل الموافق الحادي عشر في السابعة مساء بتوقيت مساء مصر والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد غزل المحلة المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.