نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل النصر المتوقع أمام الأخدود في دوري روشن.. ماني ورونالدو يقودان الهجوم في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم السعودية عن موعد مباراة النصر والأخدود في الدوري السعودي في الموسم الحالي.

موعد مباراة النصر والأخدود في الدوري السعودي

من المقرر أن تقام مباراة النصر والأخدود يوم الخميس 9 مايو 2024 على إستاد مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية معقل الأخدود وذلك ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين من بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات SSC السعودية بنقل أحداث المباراة.

اكتسح النصر نظيره الوحدة في الجولة الماضية من الدوري السعودي بسداسية نظيفة بينما تعادل الأخدود مع الحزم سلبيا دون أهداف في نفس الجولة.

يحتل النصر المركز الثاني برصيد 74 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الحالي بينما يحتل الأخدود المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة.

موقف النصر والأخدود في جدول الدوري السعودي

احتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 67 نقطة حصدها من 30 مباراة، حيث فاز في 20 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر 3 مباريات.

في حين صعد الأخدود إلى الدوري السعودي بعد احتلاله لمراكز متقدمة في دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي.

من المتوقع أن يخوض النصر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أوسبينا.

الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، إيمرك لابورت، أليكيس تيليس.

خط الوسط: عبدالله الخيبري، بروزوفيتش، أوتافيو.

الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، أيمن يحيى