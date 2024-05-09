نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد القادمة أمام غرناطة في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فريق غرناطة، في الجولة القادمة من بطولة الدوري الإسباني في موسمه الحالي 2023-2024، بعدما تأهل بشكل رسمي إلى الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

وتمكن فريق ريال مدريد من تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره بايرن ميونخ، بنتيجة 4-3 بمجموع مباراتي ذهاب واياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، ليتأهل بشكل رسمي إلى الدور النهائي.

موعد مباراة ريال مدريد ضد غرناطة في الدوري الإسباني

ومن المنتظر أن يلتقي فريق ريال مدريد، مع نظيره غرناطة، يوم السبت المقبل الموافق 11 من شهر مايو الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

وستنطلق صافرة مباراة ريال مدريد ضد غرناطة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد غرناطة

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.