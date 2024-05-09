نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توماس مولر يفتح النار على التحكيم بعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صدح صوت اتهامات مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي بايرن ميونخ، توماس مولر، ضد طاقم الحكام الذي أشرف على مباراة ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، دون أي ملابسات يذكر، ملوحًا بأنهم هم من ساهموا في هزيمة فريقه.

توماس مولر يفتح النار على التحكيم بعد مباراة ريال مدريد

انتهت المواجهة بانتصار لصالح ريال مدريد في الدقائق الأخيرة بنتيجة 2-1، بالرغم من أن بايرن ميونخ كان متقدمًا حتى الدقيقة 85 بهدف نظيف على أرضية ملعب "سانتياجو برنابيو".

قبل صافرة الحكم البولندي، سيمون مارشينياك، اندلعت جدلًا حول لحظة محددة، حيث أطلق الحكم صافرته قبل أن يسجل ماتياس دي ليخت هدف التعادل الذي اعتبرته الفرقة المنافسة.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، أعرب مولر عن استيائه قائلًا: "للأسف، تكرر هذا السيناريو كثيرًا في مدريد، لقد تعرضت لهذا الأمر بالفعل في عام 2017 مع هدفين من كريستيانو رونالدو، لكن ذلك كان قبل تطبيق تقنية VAR".

وذكر أيضًا أن بايرن ميونخ قد اعترض على هدفين سجلهما رونالدو قبل 7 سنوات بسبب احتمال تسلل اللاعب، إلا أن الفريق لم يحصل على فرصة لمراجعة هذه اللقطات بسبب عدم وجود تقنية الفيديو في تلك الفترة.