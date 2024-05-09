انت الأن تتابع خبر سفيان رحيمي في قبضة العناية المركزة: حالة حرجة تستنفر الأطباء وتفاصيل صادمة تتكشف! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر اسم اللاعب المغربي سفيان رحيمي، مواقع التواصل الاجتماعي، وتريند محرك البحث جوجل في المغرب، الساعات الماضية، بعد أنباء عن نقله للعناية المركزة.

وتعرض لاعب نادي العين الإماراتي سفيان رحيمي لإصابة قوية أثناء تدريبات الفريق نُقل على أثرها إلى المستشفى.

وكشف الأرجنتيني هرنان كريسبو مدرب العين الإماراتي عن إصابة اللاعب المغربي سفيان رحيمي مهاجم الفريق في الرأس نافياً الأخبار التي تحدثت عن نقله للعناية المركزة.

و قال كريسبو: "رحيمي تعرض لكدمة في الرأس خلال التدريبات وحالياً يتلقى العلاج تحت إشراف الطاقم الطبي وفي اعتقادي أن وضعه آمن.ويعتبر سفيان رحيمي من أبرز نجوم نادي العين الإماراتي حيث سجل على تألق لافت منذ التحاقه بالنادي سنة 2021 سواء في الدوري المحلي أو في منافسات دوري أبطال آسيا.