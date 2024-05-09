شوبير يكشف مفاجأة مدوية بشأن غياب محمد عبد المنعم عن مباراة بلدية المحلة

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أحمد جودة - القاهرة - علق أحمد شوبير على تلقي محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأحمر، البطاقة الصفراء الثالثة له خلال الموسم الحالي من دوري Nile، خلال مباراة الأهلي والاتحاد السكندري التي تم تأجيلها من الجولة التاسعة.

مفاجأة مدوية بشأن غياب محمد عبد المنعم

وخلال برنامجه "مع شوبير" على قناة "أون سبورت إف إم"، قال شوبير: "يبدو أن محمد عبد المنعم قرر أن يتلقى إنذارًا في مباراة الاتحاد السكندري، بهدف غيابه عن مباراة بلدية المحلة المقبلة".

وأوضح أن هذا القرار كان متفقًا عليه بين اللاعب والمدير الفني للفريق، حيث كان من المقرر أن يتم استراحة عبد المنعم في مباراة بلدية المحلة.

وتابع شوبير: "بعد تلقي عبد المنعم الإنذار، وإصابة رامي ربيعة، يبدو أنه من المحتمل ألا يتمكن من المشاركة في مباراة بلدية المحلة، مما يعني أن مدرب الفريق كولر سيضطر للاعتماد على ثنائي محمود متولي وياسر إبراهيم الذي عاد من الإصابة، ولم يلعب بعد منذ عودته".

وكان عبد المنعم قد حصل على بطاقتين صفراويتين في مبارياته ضد إنبي والزمالك، قبل أن يتلقى البطاقة الثالثة من الحكم محمد معروف في مباراته ضد الاتحاد السكندري.