"تقترب من 450 مليون جنيها".. مفاجأة كبرى تنتظر خزينة الأهلي قبل الميركاتو

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أحمد جودة - القاهرة - يجهز السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض المواجهة المرتقبة والحاسمة أمام نظيره الترجي التونسي، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا العام.

وتنطلق مواجهة الذهاب مشاء يوم السبت المقبل الموافق 18 مايو الجاري، على ملعب ستاد رادس بالعاصمة التونسية.

- مكافأة كبرى تنتظر الأهلي

وأكد الإعلامي أحمد شوبير عبر إذاعة أون تايم سبورتس:" كأس العالم للأندية سيبدأ يوم 15 يونيو وتنتهي البطولة في يوليو 2025، سيتم تقسيم الفرق إلى مجموعات كل مجموعة تتضمن 4 فرق".

وتابع:" الأهلي من الممكن أن يكون في التصنيف الثاني للفرق، وكل قائمة ستتضمن وجود 26 لاعب".

واشار:" كل نادي سيكون له حق الحصول على 9 ملايين دولار، بسبب مشاركته فقط في مونديال الأندية، وهو ما يوازي 430 مليون جنيه مصري، والأهلي يرغب في الاستفادة من هذا المبلغ في الاستاد الجديد، والمتوج باللقب يحصل على 40 مليون دولار".

