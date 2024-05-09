نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقارير.. 30 عرضا على طاولة منبوذ برشلونة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن هناك 30 عرضًا أتي إلى نادي برشلونة الإسباني، من أجل الحصول على خدمات مهاجمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما نقلته صحيفة "آس" الإسبانية فإن هناك 30 ناديًا سأل عن وضع البرازيلي فيتور روكي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي سواء على سبيل الإعارة أو الشراء بشكل نهائي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية بأن المهاجم البرازيلي الذي لم يشارك مع الفريق الكتالوني إلا في دقائق معدودة للغاية تم وضعه على قائمة الراحلين عن صفوف البلوجرانا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة بأن تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الكتالوني الذي لا يرحب بتواجد روكي مع برشلونة أعطي الضوء الأخضر لرحيله خلال الميركاتو الصيفي.

