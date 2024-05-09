طلب عاجل من محامي الشيبي بعد مطالبات التأجيل 3 أشهر

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أحمد جودة - القاهرة - قام المحامي هاني بكري، الذي يمثل محمد الشيبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي بيراميدز، بتعليق على القضية التي رُفعت ضد حسين الشحات، لاعب الأهلي، بسبب تعديه على موكله خلال إحدى مباريات الفريقين في الموسم الماضي.

طلب عاجل من محامي الشيبي

وفي تصريح للصحفيين بعد انتهاء الجلسة الثانية من التحقيق في القضية، أكد المحامي بكري: "نطالب بتطبيق أقصى عقوبة ممكنة ضد حسين الشحات، ونؤكد أننا لن نتنازل عن حقوق موكلنا بأي حال من الأحوال."

وأشار إلى أن قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لا تمنع الطرفين من اللجوء إلى القضاء المدني، وتتيح الحرية للسلطات المحلية في التعامل مع القضايا الجنائية المتعلقة بأحداث الملاعب.

وأضاف بكري: "التصرفات التي قام بها حسين الشحات بحق موكلينا لا يمكن قبولها، وسنواصل الدفاع عن حقوقنا بكل قوة."

جرت اليوم الخميس، الجلسة الثانية في القضية المرفوعة من قبل محمد الشيبي ضد حسين الشحات، ولكن الأخير لم يحضر الجلسة.

محامي الشحات يطلب تأجيل القضية 3 أشهر

بالنسبة لمحامي الشحات، طلب تأجيل القضية لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لإحالتها إلى المحكمة الدستورية، كما طلب حضور جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، وعامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، للإدلاء بشهادتهم في القضية.