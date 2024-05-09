نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لن يوقع على عقد جديد".. حارس ليفربول الأسبق يكشف مصير محمد صلاح مع الريدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث حارس مرمى ليفربول الأسبق، آدم بوجدان، عن رأيه في وجهة محمد صلاح لاعب الريدز خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على أن بيعه هو القرار الصائب.

وجدير بالذكر أن الكثير من العروض السعودية انهالت على محمد صلاح خلال الفترة الماضية من أجل الاستفادة من خدماته في اورس السعودي، وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في 30 يونيو 2025، وهذا سيفتح الباب مجددًا.

وقال بوجدان في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "لا بد أن نقول أن محمد صلاح لاعب رائع، كما أنه قدم الكثير من أجل ليفربول وكانت له لحظات السحرية عديدة مع الفريق".

وأضاف: "من وجهة نظري وفي رأيي أعتقد أن القرار الأذكى سيكون بيعه في الصيف المقبل، حيث أنه لديه فقط سنة واحدة متبقية في عقده، ومما رأيناه في الأسابيع الماضية هذا دليل قاطع على أنه لن يوقع على عقد جديد".

واختتم: "فان دايك قال إنه يريد الاستمرار مع ليفربول ولكننا لم نسمع نفس الشيء من محمد صلاح، وهذا ما يجعلنا نتوقع عدم استمراره مع الريدز".

