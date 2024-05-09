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أحمد جودة - القاهرة - استبعد النادي الأهلي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، من حساباته التعاقدية، لتدعيم صفوف الفريق وتحديدًا في خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الأهلي يستبعد مدافع نادي زد من حساباته التعاقدية

وارتبط النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، بالتعاقد مع محمد إسماعيل مدافع نادي زد لتدعيم خط دفاع الفريق، بناءً على طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني، للفريق.

وخرج إسماعيل من حسابات الجهاز الفني للحصول على خدماته، حيث تراجعت أسهمه بشكل كبير، وتم التركيز على مصطفى العش زميله بالفريق، خلال الموسم الجديد.

على جانب آخر، يستعد الأهلي لخوض مواجهة صعبة ضد بلدية المحلة يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، على استاد غزل المحلة.

