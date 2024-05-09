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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قناة الأهلي عن قيمة الجوائز المالية التي سيحصل عليها الفريق الأحمر أثناء مشاركة الفريق الأول في بطولة كأس العالم للأندية، المُقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2025.

تعرف على قيمة الجوائز المالية في كأس العالم للأندية

ويشارك في النسخة الحالية لبطولة كأس العالم للأندية 2025 كلا من:

الأهلي والوداد والترجي وصن داونز وأوراوا ريدز الياباني والهلال السعودي وأولسان الكوري وسياتل ساوندرز الأمريكي، أوكلاند سيتي، ومونتيري وكلوب ليون، وفلومينينسي وبالميراس وفلامنجو، وتشيلسي ومانشستر سيتي وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبورتو وبنفيكا وإنتر ميلان، وسالزبورج النمساوي، ويوفنتوس وبايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان.

وكشفت قناة الأهلي عن التفاصيل كالتالي: "سيتراوح المقابل المادي لمشاركة كل نادي في كأس العالم للأندية ما بين 6 إلى 9 مليون دولار، وفي حال التأهل للدورين ثمن وربع النهائي سيصبح المقابل المادي 15 مليون دولار".

واكملت:" ولكن في حال تأهل أي فريق إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية سيصبح المقابل المادي يتراوح ما بين 20 إلى 25 مليون دولار، وفي حال الوصول للدور النهائي يكون المقابل المادي على الأقل 30 مليون دولار".

