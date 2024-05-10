نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة سيراميكا وطلائع الجيش اليوم في الدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد سيراميكا كليوبترا لمواجهة نظيره طلائع الجيش وذلك ضمن منافسات الجولة الثاني والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويدخل سيراميكا كليوبترا المباراة محتلا المركز الثامن برصيد 28 نقطة، من أصل 19 مباراة حقق فيهم الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 7 مباريات، وهزم في خمس مباريات.

ويحتل طلائع الجيش المركز التاسع برصيد 28 نقطة، أصل 19 مباراة حقق فيهم الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 7 مباريات، وهزم في خمس مباريات.

موعد مباراة مباراة سيراميكا كليبوترا وطلائع الجيش

تنطلق في تمام الرابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد المقاولون العرب المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمبارايات الدوري المصري

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.