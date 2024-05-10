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أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني سيغادر البلوجرانا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تحديد أول الراحلين عن برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية

وقالت صحيفة "سبورت" أن أوريول روميلو لاعب وسط برشلونة سيكون أول الراحلين عن الفريق الكتالوني في نهاية الموسم الجاري.

وأضافت الصحيفة، أن روميلو الذي لم ينال ثقة تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الكتالوني، والذي لم يشارك كثيرًا رفقة البلوجرانا سيكون أول المغادرين في الميركاتو الصيفي.

ويسعي برشلونة تحت قيادة خوان لابورتا إلى تدعيم صفوفه بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل المنافسة على جميع البطولات خلال الموسم المقبل.

