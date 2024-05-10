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أحمد جودة - القاهرة - فجر منير الجعواني المدير الفني لنادي نهضة بركان السابق والحالي لفريق أولمبيك خريبكة المنافس في الدوري المغربي، مفاجأة بشأن اهتمام النادي الأهلي بلاعب منتخب المغرب من أجل الاستفادة من خدماته.

مدرب نهضة بركان السابق يكشف صفقة الأهلي الجديدة

وكان الجعواني قد تولى تدريب فريق نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية عام 2019 وخسر اللقب أمام الزمالك.

وقال الجعواني خلال تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: "أعلم أن النادي الأهلي يبدي إهتمامه بضم يحيى عطية الله الظهير الأيسر السابق للوداد المغربي ولاعب فريق سوتشي الروسي الحالي من أجل ضمه لصفوفه".

وتابع: " أعلم جيدًا أن المفاوضات جارية بين الأهلي ويحيى عطية الله خلال الفترة الحالية، لإتمام الصفقة، كما أن اللاعب المغربي سيكون إضافة قوية للمارد الأحمر".

وأكد: "خطوة انتقال يحيى عطية الله إلى الأهلي ستكون صائبة، وكانت خطوة انتقاله إلى صفوف الدوري الروسي خاطئة".

واختتم: "يحيى عطية الله، سيعود إلى منتخب المغرب، في حالة انتقاله إلى الأهلي وقدم مستويات جيدة وممتازة".