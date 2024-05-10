نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد الرسمي لمواجهة الاتفاق في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مارسيلو جالاردو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، تشكيل العميد لمواجهة نظيره الاتفاق، في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن يواجه الاتحاد نظيره الاتفاق، مساء اليوم الجمعة، على أرضية ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتبدأ أحداث مباراة الاتحاد ضد الاتفاق، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

وضم تشكيل الاتحاد لمواجهة الاتفاق كل من:

حراسة المرمى.. المحاسنة

خط الدفاع.. تركي الجعدي، حسن كادش، سعد الموسى، فواز الصقور

خط الوسط.. صالح آل جمعان العمري، نجولو كانتي، فيصل الغامدي، أحمد الغامدي

الهجوم.. مروان الصحفي، رومارينهو

وعلى مقاعد البدلاء يتواجد كل من: "عبدالله الجدعاني، طلال حاجي، فرحة الشمراني، عوض الناشري،

سويلم المنهالي".

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 50 نقطة، بينما يتواجد الاتفاق في المركز التاسع برصيد 41 نقطة.