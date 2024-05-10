نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يستبعد سفاح الأهلي من قائمة بلدية المحلة في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، استبعاد المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي من قائمة الفريق الأحمر لمباراة الغد أمام بلدية المحلة.

كولر يستبعد وسام أبو علي لهذا السبب

وينزل الأهلي ضيفا على بلدية المحلة غدًا السبت ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء قرار كولر باستبعاد المهاجم الفلسطيني من قائمة مباراة الغد للراحة في ظل ضغط المباريات.

كما استبعد المدرب السويسري كلًا من:- محمد الشناوي وخالد عبد الفتاح وأكمد عبد القادر وأليو ديانج وحمزه علاء وعمرو السوليه ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.