نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مفاجئ من بوكتينيو بشأن مستقبله مع تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى المدرب ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي بتصريحات قوية بشأن مستقبله مع البلوز خلال المرحلة المقبلة.

وكانت العديد من التقارير أكدت مؤخرا عن عزم مسؤولي نادي تشيلسي على إقالة المدرب ماوريسيو بوكتينيو من تدريب الفريق نهاية الموسم الحالي.

وقال ماوريسيو بوكتينيو في تصريحات صحفية له عن مستقبله مع نادي تشيلسي خلال المرحلة القادمة:" نحن نخطط بالفعل للجولة التحضيرية للموسم معًا".

وأكد:" لقد عقدنا بعض الاجتماعات ونعمل على مسؤولية تنظيم الموسم المقبل وبالطبع العمل في المستقبل".

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي استعداداته لمواجهة نظيره نوتنجهام فورست غدا السبت في البريميرليج عند تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.