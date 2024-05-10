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أحمد جودة - القاهرة - انطلقت الآن.. مباراة الاتحاد ضد الاتفاق بث مباشر | يلا شوت

موعد مباراة الاتحاد والاتفاق.. سيطرت على محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يهتم العديد من عشاق ومحبي كرة القدم بشكل مستمر بمعرفة مواعيد المباريات سواء في البطولة العربية أو غيرها، لذا يتسائل الكثير من الجماهير عن موعد مباراة الاتحاد والاتفاق.

انطلقت الآن.. مباراة الاتحاد ضد الاتفاق بث مباشر | يلا شوت

بث مباشر مباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي

وتواصل بوابة دوت الخليج الإلكترونية في تقديم سلسلة خدماته في نشر كل ما هو جديد في عالم كرة القدم لحظة بلحظة، ونقدم لكم في السطور التالية كل التفاصيل الخاصة حول موعد مباراة الاتحاد والاتفاق السعودي.

موعد مباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي اليوم

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد ضد الاتفاق، في الدوري السعودي اليوم، عند تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2023/2024، والتي تقام على أرضية ستاد «الجوهرة المشعة» معقل العميد. شرق

الاتحاد ضد الاتفاق في الدوري السعودي اليوم

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مباراة اليوم أمام الاتفاق، وهو في جعبته 50 نقطة من 30 مباراة، خاضهم العميد في المسابقة حتى الآن يحتل بهم المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي، بواقع 15 انتصار و5 تعادلات، وتلقى «حامل اللقب» الهزيمة في 10 مباريات.

بينما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضيفًا على الاتحاد اليوم، وهو يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي، وذلك برصيد 41 نقطة من 30 مباراة، بواقع 10 انتصارات و11 تعادل، وتلقت كتيبة جيرارد الهزيمة في 9 مباريات.

تشكيل الاتحاد المتوقع ضد الاتفاق في الدوري السعودي اليوم

يأتي تشكيل الاتحاد المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد المحاسنة.

خط الدفاع: تركي يوسف آل جادي - حسن كادش - سعد آل موسى - فواز الصقور.

خط الوسط: فيصل الغامدي - نجولو كانتي - أحمد الغامدي.

خط الهجوم: جوتا - صالح العمري - رومارينو.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق في دوري روشن السعودي 2023-2024

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الاتحاد والاتفاق على شاشتها وبالتحديد عبر قناة SSC HD.

وخصصت القناة كلا من SSC SPORT 1 SD وSSC SPORT 1 HD لمشاهدة المباراة بتعليق كل من عبد الله الغامدي، وفهد عريشي.