نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت11-05-2024 في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم السبت الموافق 11_5_2024 مواجهات هامة في الدوري المصري الممتاز، ويعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي"، جميع التفاصيل الخاصة بالمواجهات والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة في الدوري المصري الممتاز

_الاتحاد السكندري ضد المقاولون في تمام الساعة 4 عصرا عبر قناة Ontime sports 2

_الأهلي ضد بلدية المحلة في تمام الساعة 7 مساء عبر قناة Ontime sports 1

ويواجه فريق الأهلي نظيره بلدية المحلة، علي أرضية استاد غزل المحلة، وذلك ضمن إطار منافسات في الجولة 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2024.

معلق مباراة الأهلي ضد بلدية المحلة في الدوري المصري

وأسندت أحداث لقاء مباراة الأهلي وبلدية المحلة، في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2024، للمعلق الرياضي طارق الأدور.

_المصري ضد بيراميدز في تمام الساعة 7 مساء عبر قناة Ontime sports 2.

