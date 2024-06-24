نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يرد على العرض السعودي لضم بيرسي تاو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موقف النادي من الأنباء المتداولة حول وصول عرض من نادي الخلود السعودي لضم جناح الفريق بيرسي تاو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الأهلي يرد على العرض السعودي لرحيل تاو

أكد المصدر أن الأهلي لم يتلقَ حتى الآن أي عروض رسمية لضم بيرسي تاو، مشيرًا إلى أن النادي لا يمانع في رحيل اللاعب بشرط وصول عرض مالي مناسب.

وأوضح المصدر: "عقد بيرسي تاو مع الأهلي مستمر حتى نهاية الموسم المقبل 2024-2025. يجري حاليًا تقييم شامل من المدير الفني مارسيل كولر وشركة الكرة بالنادي لتحديد مصير اللاعب سواء بالتجديد أو الرحيل خلال الفترة المقبلة".

تقارير عن عرض من نادي الخلود السعودي

كانت صحيفة "الكأس" القطرية قد ذكرت أن نادي الخلود السعودي قد قدم عرضًا رسميًا لضم بيرسي تاو اعتبارًا من الموسم المقبل، بهدف تدعيم الخط الهجومي للفريق بناءً على رغبة المدير الفني البرتغالي باولو دوارتي.