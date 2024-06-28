نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عراقي يكشف كواليس مفاوضات الأهلي مع الصفقة الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الناقد الرياضي محمد عراقي عن كواليس خاصة بشأن ملف صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي والتي يسعى لضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم مركز الدفاع.

محمد عراقي يكشف كواليس مفاوضات الأهلي مع الصفقة الجديدة

وقال عراقي عبر برنامج اللعيب في mbc masr: "أوكد لكم أن يوسف أيمن لاعب الدحيل سابقا لم يكن من أولويات الأهلي بالنسبة لتدعيم مركز الدفاع وكان الاهتمام الكبير بزين الدين بلعيد.

وتابع: "قمت بالتواصل مع والده والذي يعتبر وكيل أعماله وقال لي أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي يفاوض نجله منذ عامين وكان كل شئ يسير جيدا قبل تدخل مدرب منتخب الجزائر بالصفقة وطالبه بالاحتراف بأوروبا".

واختتم حديثه: "أحمد القندوسي تسبب بتراجع زين الدين بلعيد عن الانضمام للأهلي ونصحه بعدم الذهاب وأن مستواه سيتاثر مثلما حدث معه والمفاجأة براتبه عند تعاقده مع ناديه البلجيكي الذي سيكون 350 ألف دولار والأهلي عرض 500 وكان هناك عرض من نادي الخلود السعودي أيضا ولكنه رفض من أجل الحفاظ على مكانه بالمنتخب".

