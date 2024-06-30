نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف القندوسي من العودة إلى الأهلي.. والأحمر يحسم تجديد عقود ثنائي الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي كريم رمزي عن موقف النجم الجزائري أحمد القندوسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من العودة مرة أخرى إلى صفوف القلعة الحمراء، بعد فرمان من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

موقف القندوسي من العودة إلى الأهلي

وأكد الإعلامي كريم رمزي عبر قناة "رقم 10" المذاع على القناة الأولى:" مارسيل كولر أبلغ إدارة النادي الأهلي، أنه لن يحسم موقف أحمد القندوسي، اللاعب المعار إلى سيراميكا كليوباترا، إلا بنهاية الموسم الحالي ".

وتابع:" وإدارة النادي ترغب في معرفة هل سيعود القندوسي إلى الأهلي أم لا، وهل سيتم بيعه أم سيجدد الإعارة مع نهاية الموسم".

وأشار:" أنه من الممكن أن يحتاجه مارسيل كولر مع نهاية الموسم، وبذلك سيوافق على عودته".

وأضاف:" الأهلي يستعد للإعلان بشكل رسمي عن تجديد عقد ثنائي الفريق عمرو السولية، ومحمد هاني، خلال الأيام المقبلة".

ثم استدرك:" محمد هاني وقع على عقد تجديد عقده مع الأهلي لمدة 3 مواسم، ووضعه في الفئة الأولى مع النادي".

واختتم:" عمرو السولية تم تجديد عقده لمدة موسمين مع النادي الأهلي، وسيتم الاتفاق بين الطرفين، في حال الاستمرار للموسم الثاني إذا كانت رغبته في الاستمرار مع القلعة الحمراء، سيتم تفعيله، وهناك بند يتيح له الاحتراف في حال وصول عرض مناسب".

